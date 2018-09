München (AFP) Der Spitzenkandidat der Grünen im bayerischen Landtagswahlkampf, Ludwig Hartmann, geht entschlossen in das für Mittwochabend geplante Fernsehduell mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Das Schöne an diesem Format ist, dass man ganz deutlich machen kann, wo die Unterschiede auch zwischen CSU und Grünen liegen", sagte der Landtagsfraktionschef im Bayerischem Rundfunk. Er fühle zwar "durchaus eine gewisse Anspannung", aber es sei schließlich "kein Duell, was man jeden Tag hat".

