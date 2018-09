Paris (AFP) "Hängt die Weißen": Mit diesem Aufruf in einem Videoclip ist der französische Rapper Nick Conrad ins Visier der Justiz geraten. Die Pariser Staatsanwaltschaft kündigte am Mittwoch Ermittlungen gegen den Musiker wegen des öffentlichen Aufrufs zur Gewalt an. Die Videoplattform YouTube hat den Clip zurückgezogen. Darin ruft der Rapper auch dazu auf, "weiße Babys" zu töten.

