Heilbronn (AFP) Ein Hund hat in Baden-Württemberg eine Herdplatte eingeschaltet und damit eine Explosion mit 5000 Euro Sachschaden verursacht. Der American-Stafford-Terrier sei trotz der massiven Sprengkraft allem Anschein nach unverletzt geblieben, wie die Polizei in Heilbronn am Mittwoch mitteilte.

