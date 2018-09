Paris (AFP) Zum hundertsten Mal ist am Dienstag eine europäische Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Die 780 Tonnen schwere Rakete hob um 19.38 Uhr Ortszeit (0.38 Uhr MESZ) vom französischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Der Start hatte sich zuvor wegen eines roten Signals um 45 verzögert. Die Rakete soll nach Angaben der Betreibergesellschaft Arianespace zwei Telekommunikationssatelliten ins All bringen.

