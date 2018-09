Berlin (AFP) Die vor mehr als einem Jahr in Berlin beschlagnahmten gestohlenen Tagebücher des Ex-Beatles John Lennon und andere persönliche Dinge befinden sich wieder im Besitz seiner Witwe Yoko Ono. Das erklärte die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch. Die "sehr persönlichen Tagebücher und mit Erinnerungen behafteten Gegenstände" seien am vergangenen Freitag an den Rechtsanwalt Onos übergeben worden.

