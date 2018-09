Frankfurt/Main (AFP) Bei einem in einem Kellerverschlag in Frankfurt am Main entdeckten Skelett handelt es sich um die sterblichen Überreste einer seit fast vier Jahren vermissten Frau. Von der damals 51-Jährigen aus Bad Nauheim fehlte seit Dezember 2014 jede Spur, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen demnach nicht vor. Womöglich sei die Frau erfroren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.