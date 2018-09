Beirut (AFP) Drei Tage nach dem Anschlag auf eine Militärparade im Iran hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weitere Attentate dort angekündigt. Diese Attacken würden dann "mit Gottes Hilfe noch schlimmer und bitterer" ausfallen, sagte IS-Sprecher Abu Hassan al-Mudschahid in einer am Mittwoch veröffentlichten Tonaufzeichnung. Der Iran sei "schwächer als ein Spinnennetz".

