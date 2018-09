Dubai (AFP) Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen hat von Saudi-Arabien die sofortige Freilassung eines bekannten jemenitischen Autors und Aktivisten gefordert. Marwan al-Muraisy, dem im Kurzbotschaftendienst Twitter mehr als 100.000 Nutzer folgen, wurde am 1. Juni in seiner Wohnung in Riad festgenommen, wie Reporter ohne Grenzen und mehrere andere Organisationen am Mittwoch mitteilten. Seitdem habe seine Familie nichts mehr von ihm gehört.

