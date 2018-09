Fulda (AFP) Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat sich beschämt über den sexuellen Missbrauch durch katholische Geistliche geäußert und die Kirche zu einschneidenden Gegenmaßnahmen aufgerufen. "Ich schäme mich für das, was durch uns auch als Kirche geschehen ist", sagte er am Mittwoch bei seiner Predigt während der Eucharistiefeier zur Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda laut Redetext.

