Berlin (AFP) Klimaforscher erwarten selbst dann schwerwiegende Konsequenzen, wenn es gelingen sollte, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Die Wissenschaftlerin Katja Frieler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) verwies am Mittwoch in Berlin auf "harte Fakten", wonach "schon eine Erwärmung um 1,5 Grad gravierende und unumkehrbare Folgen hat". Frieler äußerte sich anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung eines Sonderberichts des Weltklimarats IPCC zu dem Thema am 8. Oktober.

