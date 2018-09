Köln (AFP) Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat ihre Teilnahme an der Eröffnung der neuen Zentralmoschee in der Rhein-Metropole abgesagt. Es werde auch kein anderer Vertreter der Stadt an den Feierlichkeiten teilnehmen, zu denen am Samstag der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet wird, erklärte Reker am Mittwoch. Als Grund führte sie an, dass der Ablauf der Veranstaltung bislang "völlig ungeklärt" sei.

