Berlin (AFP) Die Kurdische Gemeinde in Deutschland fordert deutliche Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei dessen Staatsbesuch in Berlin. Merkel müsse "klipp und klar sagen, dass Erdogan sofort alle deutschen Staatsbürger aus türkischen Gefängnissen freilassen muss", sagte der Vorsitzende der Organisation, Ali Ertan Toprak, der "Welt" (Donnerstagsausgabe). Aktuell sitzen fünf Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Haft.

