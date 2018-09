Dortmund (AFP) In Dortmund wird am Donnerstag erneut eine Kundgebung von Rechtsextremen erwartet. Für die Innenstadt sei von den Extremisten eine Versammlung angemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Behörde kündigte strenge Auflagen für den Aufmarsch an. Am Freitagabend waren rund hundert Rechtsextremisten durch Dortmund gezogen, dabei wurden laut Zeugen auch antisemitische Parolen gerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.