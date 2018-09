An Bord der Papst-Maschine (AFP) Papst Franziskus hat erneut Verständnis für die Empörung vor allem junger Katholiken über die weltweiten Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche geäußert. "Sie wissen, dass dies überall passiert, aber in der Kirche ist es skandalöser, weil diese die Kinder zu Gott führen und nicht zerstören soll", sagte Franziskus am Dienstagabend an Bord seines Flugzeugs auf dem Weg von einem Besuch in Estland zurück nach Rom.

