Konstanz (AFP) Ein Regionalzug hat auf der Bahnstrecke zwischen Tuttlingen und Ulm in Baden-Württemberg eine Ziegenherde erfasst. Dabei wurden 14 Tiere getötet, wie die Bundespolizei in Konstanz am Mittwoch mitteilte. Zwölf teils verletzte Tiere wurden wieder eingefangen. Reisende wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt. Die Bahnstrecke war 40 Minuten lang gesperrt.

