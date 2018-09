Berlin (AFP) Drei Monate vor dem Fest sind schon mehr als 2500 Briefe mit Wunschzetteln in der Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort eingetroffen. Das teilte die Deutsche Post am Mittwoch in Berlin mit. Offiziell startet die Weihnachtspostfiliale Mitte November. Bereits jetzt können Kinder aber ihre Wünsche an die Adresse "An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort" schicken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.