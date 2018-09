Bingen am Rhein (AFP) Bei einer Explosion im Chemieunterricht ist eine Achtklässlerin im rheinland-pfälzischen Bingen so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 13-Jährige sei zur Behandlung ihrer Brandwunden in eine Spezialklinik nach Offenbach gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.