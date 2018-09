Hamburg (AFP) SPD-Vizechefin Manuela Schwesig hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, für Stabilität in den Unionsparteien zu sorgen. Nach der Wahl von Ralph Brinkhaus (CDU) zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion sagte Schwesig am Mittwoch im Norddeutschen Rundfunk (NDR), für die Sozialdemokraten sei ein stabiler Partner in der Regierung wichtig. "Die große Koalition muss wieder Politik für die Menschen machen."

