Berlin (AFP) Die Sicherheitsbehörden in Deutschland rüsten sich für den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin und Köln. In Berlin sind nach Polizeiangaben für Donnerstag und Freitag bislang zehn Kundgebungen und Aufzüge rund um den Erdogan-Besuch angemeldet. Allein bei eine Demonstration am Freitagnachmittag unter dem Motto "Erdogan not welcome" erwarten die Initiatoren demnach rund zehntausend Teilnehmer. Die Polizei ist mit mehreren tausend Kräften im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.