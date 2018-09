New York (AFP) Am Rande der UN-Generaldebatte in New York haben hochrangige Politiker über Wege zur effektiven Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens beraten. Die UNO und die Weltbank erhofften sich als Veranstalter des "One Planet Summit" vom Mittwoch Finanzzusagen in Millionenhöhe für die angestrebte Verringerung des Ausstoßes an Treibhausgasen. Ziel ist es, den stockenden Paris-Prozess zu beschleunigen.

