Frankfurt/Main (AFP) Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat zur Verteidigung der Demokratie "gegen antiliberale und autoritäre Herausforderungen" aufgerufen. Er hätte nichts dagegen, "wenn die öffentlichen Abgesänge auf die Demokratie zu einem Weckruf für alle Demokraten würden", sagte Steinmeier laut Redetext am Mittwoch auf einem Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft in Frankfurt am Main. Er habe manchmal aber eher den Eindruck, dass große Teile der Debatte "von einer merkwürdigen Lust am Untergang" getrieben seien.

