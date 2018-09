Berlin (AFP) Für den Lebensmitteleinkauf sollten Verbraucher nach wie vor lieber in den Laden statt ins Internet gehen. Wie die Stiftung Warentest am Mittwoch mitteilte, konnte kein Online-Lieferdienst die Tester überzeugen. Kühlwaren kämen häufig viel zu warm an, außerdem falle bei einigen Diensten extrem viel Verpackungsmüll an. Insgesamt prüfte die Stiftung zehn Dienste. Alle schnitten "befriedigend" bis "ausreichend" ab.

