München (AFP) Weil zwei Passagiere unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangten, ist es am Münchner Flughafen am Mittwoch kurzzeitig zu einem Stopp der Abfertigung gekommen. Die Abfertigung im Terminal 2 und im Satelliten mussten gestoppt werden, wie die Bundespolizei mitteilte.

