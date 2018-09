Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW haben ein einheitliches Bundesweiterbildungsgesetz gefordert. Zugang, Teilnahme und Finanzierung der Weiterbildung sollten so auf hohem Niveau gesichert werden, erklärten Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch in Berlin. Weiterbildung für alle werde nicht nur zu einer entscheidenden Frage der Innovationsfähigkeit des Landes, sondern immer mehr auch zu einer Frage sozialer Gerechtigkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.