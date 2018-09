Brüssel (AFP) Sieben Monate vor der Europawahl haben Unternehmen der Internet- und Werbewirtschaft einen Verhaltenskodex vereinbart, um in der EU gegen Falschinformation in ihren Angeboten vorzugehen. Das am Mittwoch von der EU-Kommission veröffentlichte Dokument fordert insbesondere, Verbreitern von Falschinformationen in Online-Angeboten Werbeeinnahmen zu entziehen. Darüber hinaus soll Werbung klar gekennzeichnet und gegen den Missbrauch automatisierter Bots zur Verbreitung von Fake News vorgegangen werden; Beschwerdemöglichkeiten für Nutzer sollen ausgeweitet werden.

