Gotha (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Thüringen sind vermutlich zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Mittwoch am Flugplatz Alkersleben im Ilmkreis ab und ging in Flammen auf, wie eine Sprecherin der Polizei in Gotha sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.