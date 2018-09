Dresden (AFP) Bei Durchsuchungen bei einem sogenannten Reichsbürger in Sachsen hat die Polizei Waffen und Munition beschlagnahmt. Die Beamten fanden am Dienstag bei der Razzia in der Gemeinde Thiendorf unter anderem zwei Pistolen, mehrere Magazine, verschiedene Munition und zwei Schlagringe, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwoch in Dresden mitteilte. Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftbefehl gegen den Mann sollte beantragt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.