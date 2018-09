Chemnitz (AFP) Nach den rechten Krawallen in Chemnitz will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einem Bericht zufolge Mitte November die sächsische Stadt besuchen. Merkel werde am 16. November in Chemnitz unter anderem mit Lesern der "Freien Presse" diskutieren, wie die Zeitung am Mittwoch auf ihrer Internetseite bekannt gab. Die Kanzlerin habe eine entsprechende Einladung angenommen.

