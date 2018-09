Berlin (AFP) Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat mit "komplettem Unverständnis" auf die Abweisung der Klage eines Deutsch-Israelis reagiert, dem eine kuwaitische Fluggesellschaft als israelischem Staatsbürger einen Flug verweigerte. Zentralratspräsident Josef Schuster forderte deshalb am Mittwoch ein Landeverbot für Kuwait Airways in Deutschland. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hatte am Dienstag die Berufungsklage des Manns gegen die Airline wegen Diskriminierung abgewiesen.

