Frankfurt (Oder) (AFP) Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines Autos bei Angermünde in Brandenburg mehr als 6300 Feuerwerkskörper entdeckt. Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er nicht über die für den Transport der gefundenen Pyrotechnik notwendigen Qualifikation verfüge, teilte der Zoll am Mittwoch in Frankfurt an der Oder mit. Das Gesamtgewicht der Feuerwehrskörper in dem niederländischen Fahrzeug betrug demnach rund 830 Kilogramm.

