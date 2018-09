Washington (AFP) Ein Mann ist in Texas wegen des Mordes an einer ehemaligen Mitbewohnerin hingerichtet worden, deren Leiche er nach der Tat in einer Tonne mit Beton versteckt haben soll. Troy Clark wurde am Mittwoch um 18.36 Uhr (Ortszeit) für tot erklärt, wie die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates mitteilte. Seine Hinrichtung per Giftspritze war die erste von zweien in dieser Woche in Texas angesetzten Vollstreckungen der Todesstrafe.

