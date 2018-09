Hamburg (AFP) Im Streit um die Ausrichtung der Partei verliert die Hamburger AfD einen ihrer führenden Köpfe. Ko-Bürgerschaftsfraktionschef Jörn Kruse stelle sein Amt zum 1. Oktober zur Verfügung und habe zudem seinen Austritt aus der AfD zum 1. November erklärt, teilte die Partei am Donnerstag in der Hansestadt mit. Kruse will demnach künftig als fraktionsloser Abgeordneter in der Bürgerschaft sitzen.

