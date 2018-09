Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, bei dem am Donnerstag beginnenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Klartext zu reden. Die deutschen Gesprächspartner der türkischen Delegation müssten in allen Gesprächen "vorrangig die dramatische Menschenrechtssituation in der Türkei" thematisieren, erklärte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, am Donnerstag.

