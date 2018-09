Essen (AFP) Nach mehrmonatigen Ermittlungen hat die Polizei in Essen eine Bande von Rauschgifthändlern zerschlagen, die Drogen über mehrere Cafés verkauft haben sollen. Vier Lokale und 16 weitere Objekte seien am Donnerstag durchsucht und 16 Verdächtige festgenommen worden, teilten die Beamten in der Ruhrgebietsstadt mit. Sie beschlagnahmten mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch.

