Berlin (AFP) Die Mitglieder des nationalen Forums Diesel sprechen sich einem Bericht des SWR zufolge mehrheitlich für Hardware-Nachrüstungen aus. Die sogenannten SRC-Systeme könnten giftige Stickoxid-Emissionen "um bis zu 95 Prozent" reduzieren, zitierte der SWR am Donnerstag aus der vorläufigen Endversion des Abschlussberichts. Das nationale Forum Diesel werde sich am Freitag zu seiner Abschlusssitzung in Berlin treffen. Mitglieder sind Vertreter von Bundesministerien, Landesvertretungen, Umweltverbänden und der Industrie.

