Klingenthal (AFP) Die Bundespolizei hat in Sachsen an der deutsch-tschechischen Grenze 29 Migranten aufgegriffen. Es handle sich um Iraker mit kurdischer Volkszugehörigkeit, die vermutlich mit einem Lastwagen über die Grenze gebracht und im Raum Zwota abgesetzt worden seien, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Klingenthal mitteilte.

