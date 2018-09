Berlin (AFP) Deutschland hat seine Zahlungen an den zentralen Nothilfefonds der Vereinten Nationen (Cerf) in diesem Jahr auf 90 Millionen erhöht. Mit einer entsprechenden Zusage von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Rande der UN-Vollversammlung in New York wird die Bundesrepublik zum größten Geldgeber der Institution, wie das Außenministerium am Mittwoch bekannt gab.

