München (AFP) Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat einem Medienbericht zufolge den Vorwurf zurückgewiesen, am Hamburger Flughafen einen Mann angegriffen zu haben. "Ich habe in Hamburg niemanden attackiert", zitierte "Focus Online" am Donnerstag aus einer Botschaft, die die Redaktion nach eigenen Angaben von dem 44-Jährigen erhalten hatte. Er habe einen Begleiter gehabt, der dies bezeugen könne.

