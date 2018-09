New York (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Argentinien eine Aufstockung seiner Kredite um rund sieben Milliarden Dollar (sechs Milliarden Euro) zugesagt. Die Kredite für das von einer Wirtschafts- und Währungskrise betroffene Land würden von den bereits bewilligten 50 Milliarden Dollar auf 57,1 Milliarden Dollar erhöht, sagte der argentinische Wirtschaftsminister Nicolás Dujovne am Mittwoch in New York bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IWF-Chefin Christine Lagarde.

