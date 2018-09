Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Abstimmungsniederlage in der Unionsfraktion nicht tiefgreifend geschwächt. Juncker habe mit Merkel am Mittwochabend gesprochen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. "Er hatte nicht den Eindruck, dass er mit einer 'lame duck' geredet hat." Der Sprecher antwortete damit auf eine Frage nach Äußerungen des deutschen EU-Haushaltskommissars Günther Oettinger (CDU), der Merkel als "lame duck" bezeichnet hatte.

