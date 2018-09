Köln (AFP) Großeinsatz der Polizei in Köln beim Staatsbesuch aus Ankara: Während der Visite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Samstag und bei zwei großen Gegendemonstrationen mit mindestens zehntausend Teilnehmern werden mehrere tausend Polizisten im Einsatz sein. Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob sprach am Donnerstag von einem "der größten Einsätze, die Köln in den letzten Jahren erlebt hat".

