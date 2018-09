Leipzig (AFP) Königin Silvia von Schweden hat in Leipzig das deutschlandweit erste Childhood-Haus eröffnet. In der am Donnerstag am Leipziger Universitätsklinikum offiziell eingeweihten Einrichtung werden Kinder und Jugendliche betreut, die Gewalt und Missbrauch erlebten. Durch eine enge Zusammenarbeit von Kinderärzten mit Polizei und Justiz sollen den Betroffenen Aussagen vor Gericht erspart werden. Daher gibt es in dem Childhood-Haus sowohl Untersuchungsräume als auch Befragungsräume für das Gericht.

