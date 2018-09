Berlin (AFP) Der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) sieht im Aufkauf des Grüner-Punkt-Unternehmens Duales System Deutschland durch Remondis eine "gefährliche Marktkonzentration". Das Bundeskartellamt müsse die Übernahme "gründlich und äußerst kritisch prüfen", sagte VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Remondis habe in den vergangenen Jahren schon viele kleine und mittelständische Entsorger aufgekauft, in einigen Regionen gebe es bereits keinen Wettbewerb mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.