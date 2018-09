Lübeck (AFP) Kristina Kühnbaum-Schmidt wird neue Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Norddeutschland. Die Synode der sogenannten Nordkirche wählte die 53-Jährige am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Lübeck zur Nachfolgerin von Bischof Gerhard Ulrich, wie die Kirche mitteilte. Kühnbaum-Schmidt erhielt demnach im ersten Wahlgang 90 von 150 Stimmen und setzte sich damit gegen ihren Mitbewerber Karl-Heinrich Melzer durch. Der amtierende Landesbischof Ulrich tritt Anfang April kommenden Jahres in den Ruhestand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.