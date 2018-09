New York (AFP) Im Konflikt mit Washington hat sich Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro offen für ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump gezeigt. "Trotz aller Differenzen" sei er bereit, Trump die "Hand zu reichen" und die "Angelegenheiten bilateral zu diskutieren", sagte Maduro am Mittwoch (Ortszeit) vor der UN-Vollversammlung in New York. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind seit längerem äußerst angespannt.

