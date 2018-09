New York (AFP) Der mazedonische Staatschef Gjorge Iwanow hat seine Landsleute aufgerufen, am Sonntag nicht am Volksentscheid über den künftigen Landesnamen teilzunehmen. Er habe seine Entscheidung getroffen: "Am 30. September werde ich nicht abstimmen gehen", erklärte Iwanow am Donnerstag in seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung in New York. Er sei überzeugt, dass auch seine Landsleute diese "weise Entscheidung" treffen würden, fügte der Präsident hinzu. Die Namensänderung nannte er einen "historischen Selbstmord".

