Wiesbaden (AFP) Durch Computerbetrug sind in Deutschland im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von mehr als 70 Millionen Euro entstanden. Das sind rund 20 Millionen Euro mehr als im Jahr davor, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt registrierte die Polizei 2017 rund 86.000 Fälle von Cyberkriminalität, was einem Anstieg um vier Prozent entspricht.

