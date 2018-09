Augsburg (AFP) Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat einer Koalition ihrer Partei mit der AfD in Sachsen eine klare Absage erteilt. "Ich schließe das natürlich auch kategorisch aus", sagte Merkel am Donnerstag bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen". "Wir sollten alles tun, damit die AfD so klein wie möglich wird", sagte sie in Augsburg nach Angaben des Blattes auf seiner Webseite.

