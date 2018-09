Köln (AFP) Die Raumfahrtagenturen Nasa und ESA suchen für eine Langzeitstudie zur Bettruhe in Deutschland 24 Frauen und Männer. An den Probanden sollen die Veränderungen des Körpers in der Schwerelosigkeit, wie sie bei Astronauten auftreten, nachvollzogen werden, wie das von den Organisationen mit der Studie beauftragte Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Donnerstag in Köln mitteilte.

