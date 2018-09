Freiburg (AFP) Eine Gruppe von 14 Schülern hat mit einer Taschenlampe SOS-Lichtsignale abgegeben und sich so selbst aus einer brenzligen Situation gerettet. Die Jugendlichen hatten sich in einem Wald bei Sulzburg in der Nähe von Freiburg in Baden-Württemberg verlaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

